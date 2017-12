Absolonová se v Lucerně rozbulela jako želva: Svým vyznáním ji rozsekala Ivana Chýlková!

Absolonová o sobě veřejně říká, že je plačka a nestydí se za to. Herminapress

Na svůj včerejší první velkolepý koncert v Lucerně nejspíš do smrti nezapomene, a ještě dnes dojetím tlačí slzy! Řeč je o zpěvačce Monice Absolonové (41), která by se z fleku mohla živit jako profesionální plačka. Na svém koncertě v Lucerně v rámci vánočního turné Až do nebes se dojímala opakovaně.