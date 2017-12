Tragická mamina se pokusila napodobit špagetové orgie sexy modelky: Výsledek dopadl naprosto nechutně

Lisa se marně pokusila napodobit Emily. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Když dvě dělají totéž, není to totéž. Lisa Appleton (49) chtěla být stejně žhavá jako modelka Emily Ratajkowski (26), ale vznikly další příšerné fotky do jejího už tak velmi odpudivého archivu.

Macatá britská mamina sleduje dráždivý adventní kalendář magazínu Love, v němž by určitě také ráda zapózovala. Lisa má ovšem utrum. Angažovány jsou jen mimořádně přitažlivé ženy, mezi něž rozhodně nepatří. To ji ovšem neodradilo do jejího zoufalého pokusu.

Z adventní nadílky Lisu nejvíce zaujala Emily Ratajkowski, která diváky poškádlila videem, na němž se ve spodním prádle válí po stole a cpe se špagetami. Mamina z Big Brothera se pokusila o totéž. V jejím podání ale vznikla naprosto nechutná podívaná.

„Je mi jasné, že názory se budou různit. Nejsem tak štíhlá jako Emily, ale ženy s plnějšími tvary mohou zaujmout stejně jako topmodelky. My ženy jsme jako bohyně. Jsme to silnější pohlaví. Měly bychom být podstatně více oslavovány,“ řekla televizní celebrita s přebytkem sebevědomí. ■