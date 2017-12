Na tuhle show potřebovala pružné nejen kalhoty: Dvaačtyřicetiletá Fergie předvedla, jak je ohebná

Fergie během vystoupení v New Yorku Profimedia.cz

Je jí dvaačtyřicet let, ale na pódiích řádí jako mladice. Fergie do svých vystoupení zapojuje i taneční kreace včetně téměř gymnastických prvků. A publikum je nadšené.

Zatímco její partnerský život strádá, v září po osmiletém manželství oznámila rozchod s Joshem Duhamelem, otcem jejího syna Jacka Axla, po pracovní stránce se jí naopak velmi daří. Rovněž v září po jedenácti letech vydala druhou desku Double Dutchess, která se těší posluchačské přízni. K písním postupně přibývají i klipy. Ostatně i v jednom z nich, v You Already Know, Fergie předvedla, že je stále ve skvělé fyzické formě.

Co se její kariéry týče, padla v nedávném rozhovoru řeč i na kapelu Black Eyed Peas. „Black Eyed Peas jsem úplně neopustila. Oficiálně jsme se nerozpadli. Řekla bych, že máme pauzu. Jsou moje profesní rodina. To je navždycky,“ řekla zpěvačka.

„Upřímně bych chtěla zvládat udělat své album, desku s Black Eyed Peas, turné s oběma, mít další dítě. Jen na to prostě není dost času,“ svěřila. ■