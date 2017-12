S manželem, s nímž se rozešli, sice dobře vycházejí, ale o Vánocích spolu nebudou: Partyšová se vrací k rodičům

Gabriela Partyšová Super.cz

"Já sladké nemám ráda a nepotřebuju ho, jediný den, kdy ho jím, je středa. Po ranním vysílání Snídaně s Novou. Vstávám ve 3.50 a když v devět hodin skončím, tak pokud si nemůžu jít lehnout, tak potřebuju dopoledne nějak nahnat energii. Takže tady jsem tu laskonku s chutí snědla. Jinak jsme spíš masová a salámová. Takhle si dodávám cukr," připustila.

Nějaké to vánoční curkoví ale se synem napekla. "Udělali jsme nějaké rohlíčky a perníčky, které jsme spolu nazdobili. Ale že bych dělala spoustu druhů, tak na to mě neužije. Něco i dokoupím. Mám ráda, když se dům provoní vůní cukroví, ale raději toho nemáme doma moc, abych to nejedla, když to vlastně ani nemám ráda," smála se.

A jak bude trávit vánoční svátky? Ještě s manželem a jeho rodinou, i když už jsou v rozluce? "Budeme s Kristiánkem s mými rodiči. Můj muž bude pravděpodobně se svými dětmi u moře. takhle jsme se dohodli," svěřila Gábina, která ale spolu s manželem ještě oslavila synovy prosincové narozeniny. ■