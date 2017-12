Je to elegán, že? Obleky si ale David Gránský půjčuje, vlastní má jen boty

David Gránský Super.cz

Herec a zpěvák David Gránský (25) sice v civilu nosí spíš sportovnější módu, ale je rád, když je ve společnosti za elegána. Spolupracuje i se stylistou, aby mu to opravdu slušelo. A při moderování koncertu pro Kapku naděje na něj byla radost pohledět.

"Ono je to paradoxně docela pohodlné. A navíc elegantní oblečení svádí k tomu, že se člověk narovná, vypne hruď. Obleky mi půjčuje a celé mi to sestavuje můj stylista. Výhodou je, že můžu díky tomu modely střídat a neokouká se to. Jenom boty jsou moje, ty se nepůjčují," prozradil David.

Zato na divadle musí nosit kostýmy třeba i roky stejné. "Jsou už smradlavé, propocené, děravé. Nechci urazit žádné divadlo, tak nebudu jmenovat představení, kde hraju nejdéle a kostýmy podle toho vypadají. Ale nejnovější a nejvoňavější mám v Muži se železnou maskou, který je nový. Jinak stačí rok a už to jde do háje," svěřil. ■