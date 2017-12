Bude z ní krásná nevěsta, Kazmo! Takhle to přítelkyni kontroverzního baviče sluší ve svatebkách

Andrea Kalousová Super.cz

Model se Kalousové sice líbil, ale vdávat by se v takových šatech nechtěla. "Jsou krásné, ale moc jednoduché a střízlivé. Na své svatbě bych chtěla být za princeznu," vysvětlila. Závojem s korunkou, kterou získala na České Miss, už by ale svatební róbu nedoplnila. "To už by bylo asi moc," smála se.

S přítelem jsou spolu rok a půl a doma se ještě o svatbě nemluví. "Až to přijde, tak to přijde. Takové věci se nedají naplánovat a ani bych to tak nechtěla. Chtěla bych, aby žádost o ruku byla překvapení," zasnila se Andrea, která ovšem Vánoce se svým milým nestráví, bude s milovanou babičkou, která ji vychovala. ■