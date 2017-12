Mohla by být sama modelkou: Návrhářka Ivana Mentlová (43) předvedla dokonalé tělo v bikinách

Ivana Mentlová v bikinách Foto: archiv I. Mentlové

Předvádět svoje modely by mohla klidně sama. Oblíbená návrhářka českých krásek Ivana Mentlová sice už v lednu oslaví čtyřiačtyřicáté narozeniny a má malou dcerku, přesto má však figuru, kterou by jí mohly závidět i o dvacet let mladší a bezdětné ženy.