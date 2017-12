Matěj Rychlý vzal do televize psa, který nemůže chodit. Lidé se mu složili na vozík a lyže

Matěj Rychlý s psíkem Britem Foto: archiv FTV Prima

Pes na kolečkách! To ve zpravodajském studiu Primy ještě nebylo. Čtyřnohého parťáka si nečekaně přivedl reportér a moderátor Krimi zpráv Matěj Rychlý. Příběh postiženého Brita totiž sleduje už delší dobu.

„Teď o Vánocích to budou přesně 2 roky, kdy se Britovi stal úraz, přejelo ho auto. Původně patřil pánovi bez domova, který se o něj v rámci svých možností snažil postarat, ale potom, co se mu stal úraz, tak neměl žádné prostředky na veterinární léčbu a Brit zůstal půl roku bez jakéhokoliv ošetření a tahal za sebou zadeček. Měl celou stranu sedřenou,“ prozradila Jarmila Pávková, ředitelka Nadace psí život.

Od muže bez domova Brita převzala organizace Psí život, která jako jediná v Česku pomáhá lidem bez domova s péčí o zvířata. Britovu páteř se už zcela spravit nikdy nepodařilo. Díky speciálnímu vozíčku je ale spokojený pes. Původně se mu organizace snažila sehnat nový domov, nakonec ale zůstal přímo u ředitelky doma.

Zní to jako legrace, ale je to pravda. Loni dostal Brit k Vánocům nové gumy a dokonce má i speciální lyže na to, když napadne sníh. ■