Na Vánoce frnkne do tepla: Nový přítel si sexbombu Mesarošovou hýčká, poletí spolu poprvé byznysem

Dominika Mesarošová prožije Vánoce v Thajsku. Super.cz

S novým přítelem Tomášem je sice teprve půl roku, ale už spolu stráví Vánoce jen ve dvou. A to v teple. "Dohodli jsme se, že když nemáme žádné děti ani závazky, tak navštívíme nějakou cizí zemi a bude to Thajsko, kde jsem ještě nikdy nebyla a toužila po tom," svěřila nám Dominika Mesarošová (32).

"Budeme tam jak přes Štědrý den, tak i přes Silvestra. Už se na ty tři týdny strašně těšíme. A nemusela jsem ani péct. Já sice ráda vařím, ale pečení cukroví nesnáším. Ale vánoční výzdobu jsem dělala, to jsem slíbila Tomášově mamince, aby zůstala u něj v domečku a pohlídala pejsky. Tak je tam ozdobený vánoční stromeček," vyprávěla nám Dominika.

"Odletět byl náš společný nápad a vzájemně jsme si dali jako dárek to, že jsme si připlatili lepší třídu v letadle. Tom ještě v byznysu neletěl, já nebyla v Thajsku, je to pro nás spousta poprvé. A Vánoce na pláži jsou ty nejlepší. Já už tahle před sedmi lety byla a těším se, že si to zopakuju právě s Tomem," uzavřela. ■