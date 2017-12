Po osmi letech konečně nová píseň: Helena Zeťová k ní natočila i klip. Jak se vám líbí?

Helena Zeťová - Save Me Super.cz

Dlouhých osm let. Takovou dobu museli fanoušci Heleny Zeťové (37) čekat na novou píseň. Trpělivost se jim ale vyplatila. Temperamentní zpěvačka několik dní před Vánoci vydává nový singl Save Me a brzy bude následovat celé album.

Helenini fanoušci nejspíš očekávali rychlejší píseň, takže je Save Me překvapí. „Není to tak, že bych teď šla jinou cestou, jenom stárnu. Ta věc ale určitě není usedlá. Je pomalá a citlivá. Ačkoliv v dnešní době toto možná usedle působí. Lidi mohou na chvíli zpomalit,“ zafilozofovala Helena.

Píseň Save Me si ale nevybrala náhodou. „Je to taková zpověď. Jsou to slova mířena všude, kde je chtějí slyšet. Lidem, kteří tu byli a už nejsou a hlavně těm, co zůstali. Ta píseň se dá uchopit různě. Každý nechť rozhodne sám, co bude cítit při poslechu. Pro mě je to krásná píseň a rozhodla jsem se pro pomalou, protože všichni čekají, že vyjdu s rychlou,“ směje se zpěvačka.

Odmítá ale, že by se věkem zklidnila. „Jsem ještě větší blázen a jsem ráda. Je to proto, že jsem bezdětná, plná sil a nadějí. Mám chuť zpívat, mám chuť být šťastná a mám chuť blbnout. To všechno jde dohromady, ne,“ zamýšlí se Zeťová, která na desce spolupracovala s Ondřejem Brzobohatým, který jí napsal část písní.

Texty k téměř celému albu, tudíž i k singlu Save Me, napsal americký hudebník Ian Kolesky, poprvé si ale zkusila něco napsat sama zpěvačka. „Poprvé na desce zazní i mé písně a jsem na ně strašně pyšná. Nevím, jak jsem to vůbec dokázala, když na všechno hraju tak blbě,“ říká s nadsázkou Zeťová, která singlem Save Me dokazuje, že se vrací v plné formě.

Podle svých slov ani nelituje, že osm let nic nevydala. „Nemyslím si, že je důležité vydat každý rok desku. Člověk by měl mít invenci a chuť lidem něco dát. Já jsem se chtěla věnovat sobě a svému životu. Nikdy jsem ale nepřestala věřit, že natočím něco nového, ale nebyla jsem připravená se vrátit. Chtěla jsem žít normálně, ve velkých uvozovkách myšleno,“ vysvětluje Helena. ■