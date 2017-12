Herečka z Ošklivky Betty je zdrcená. Její manžel (✝60) doma zkolaboval. Už mu nebylo pomoci

Ashley Jensen a Terence Beesley na archivním snímku Profimedia.cz

Britský Daily Mail informuje, že ambulance byla na místě do deseti minut, Beesleyho ale již nešlo zachránit. Zemřel doma v Camertonu v Somersetu. Mluvčí herečky uvedl, že je ‚zdrcená‘ a ‚v tomto extrémně smutném a těžkém období žádá o soukromí‘.

Stejně tak přátelé jsou zprávou zasaženi. „Nikdo to nečekal. Je to pro ně (pro rodinu - pozn.) velmi těžké období,“ cituje jednoho z nich The Sun.

Za o 12 let staršího Beesleyho (účinkoval např. v seriálech Vojna a mír nebo Dům podezřelých) byla Jensen, známá například ze sitkomu Komparz, ze seriálu Ošklivka Betty nebo z filmu Humr, provdaná deset let. Mají spolu osmiletého syna. ■