Velkou sukní zadek neschová a ani černá to nespraví: Ewa Farna v outfitech stále tápe. A je jí to jedno

Zpěvačka Ewa Farna (24) to, zda ji modely zeštíhlují nebo rozšiřují, rozhodně neřeší. Sice tvrdí, že ji móda baví, ale nežije pod jejím diktátem. Nad outfity, které občas vynese, zůstává rozum módních guru stát. A jí je to jedno.

Kdyby měla číst hodnocení, kterých se jí dostává od módních policií, musela by se jít asi zabít. Ewa to ovšem bere s nadhledem. Důkazem je i model, který vynesla na koncert Rádia Impuls. Černá by sice měla opticky zeštíhlovat, ovšem ve střihu, kdy obří sukně rozhodně neschová zadeček a naopak ho na pohled zvětšuje, se jí to ani při nejlepší vůli podařit nemůže. Dobrou volbou je naopak střih rukávů, které částečně zahalují paže.

Pro Ewiny fanoušky ovšem není to, jak se obléká a že si nechá radit od polských stylistů, o jejichž kompetentnosti v oboru by se dalo pochybovat, vůbec důležité. Obdivují zpěvaččin hlas jako zvon a důkazem jsou vyprodané koncerty. A i její vánoční píseň, původně složená pro obchodní řetězec, se stala hitem. ■