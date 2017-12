Sabina Křováková vyhlíží další SuperStar a mění styl muziky: Už to nebude takový nářez

Sabina Křováková Foto: Lucie Vítková

Vítězka soutěže Česko Slovenská SuperStar Sabina Křováková (25) nezahálí a potěší všechny své fanoušky. „Pilně ve studiu nahráváme a točíme, chystáme novinky. Přiznám se, že to bude trochu popovější, nebude to takový nářez. Chtěla jsem to zkusit zase trošku jinak,“ prozradila své plány jedna z nejvýraznějších účastnic talentové soutěže.

SuperStar se v roce 2018 vrátí na obrazovky. „Je to skvělá zpráva. Máte možnost předvést svůj talent, ale i přes vítězství vám nic nespadne do klína. Rozhodně to není zadarmo. Je to dřina a musíte na sobě pořád makat,“ míní zpěvačka.

Teď se ale hlavně chystá na Vánoce. „Strašně se těším za rodinou do Děčína, kde Vánoce budu trávit. Nejvíc se těším na jídlo. Já oželím zlaté prasátko a raději si dám něco dobrého na zub,“ smála se.

„Večeři si užíváme, máme od všeho něco, děláme řízky, kapra, klobásky, salát, máme toho hodně. A těším se do obchodů na nakupování dárků pro své nejbližší. Na nákupy přes internet moc nejsem. V tomhle jsem trochu staromódní,“ uzavřela. ■