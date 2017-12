Výstřihy moc často nenosí: Nela Slováková naštěstí udělala výjimku a vystavila své dechberoucí silikonové poklady

Nela Slováková Super.cz

I my jsme měli při rozhovoru problém, dívat se jí do očí. Hvězda reality show Hotel Paradise Nela Slováková (27) totiž napěchovala své silikony do dekoltu, který nikoho nenechal chladným. "Skoro nikdy nenosím výstřihy, od té doby, co mám udělaná prsa. Dneska jsem se převlékala v taxíku na Václaváku a ten nákup jsem trochu podcenila," svěřila, že si zřejmě omylem vzala o číslo menší velikost vrchního dílu svého modelu.