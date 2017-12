Na Štědrý den bude opuštěný, pak už Noida čekají samé skvělé věci: Vánoce s dcerou a spaní ve sněhu

Václav Noid Bárta Super.cz

"Čtyřiadvacátého nebudu slavit vůbec, pustím si Ramba nebo 300: Bitva u Thermophyl a dám si burrito. Ale pětadvacátého si jedu pro Terezku a to pak už budou Vánoce se vším všudy. Takže stromeček, salát, dárečky, prostě klasika. Bude to u mě doma, přijede celá moje rodina, máma, táta, bratr s dětmi a oslavíme to," vyprávěl nám celý v bílém, protože zpíval píseň Franka Sinatry Let It Snow.

Dárků bude mít Terezka pod stromkem opravdu hodně, protože Vašek pro ni našel stránku na internetu, kde si je mohla podle obrázků sama vybrat. Musel ji ale rychle zase zavřít, protože by se nedoplatil. "Byl to takový větší nákup," smál se zpěvák.

Ten bude mít po svátcích volno v divadle, tak se chystá na další dobrodružnou expedici. S bratrem Štěpánem vyrážejí do Alp. Ovšem nikoli za lyžováním. "Bereme si sněžnice a spacáky, zkusíme boj o přežití a budeme spát ve sněhu. Nemám žádné kšefty až do února, jenom doma dělám nějaký film, takže nebude vadit, když nebudou fungovat hlasivky a ani zápal plic nebude problém," svěřil. ■