Pro Kapku naděje vybrala 13,5 miliónu: Vendula Pizingerová ovšem dostane i svůj dárek. Za tři kotlíky

Vendula Pizingerová Super.cz

Užila si ale i legraci. Každoročně mají sázku s manželem Pepou, že v přímém přenosu řekne nějaké slovo, které se do proslovu vůbec nehodí. Loni to byla žoužel, a když úkol splnila, Pepa vstoupil do registru dárců kostní dřeně. Letos byl úkol těžší. Naštěstí si ale mohla vybrat. "Říct v přímém přenosu kočka v kotli bych fakt nezvládla, takže jsem zvolila třikrát v jednom vstupu slovo kotlík, což jsem splnila," smála se Vendula. A jaká bude tentokrát odměna? "To už bude něco soukromého, sobecky jenom pro mne," prozradila.

"Vybrali jsme víc než třináct a půl miliónu korun," svěřila po ukončení akce s tím, že výtěžek bude určen na nákup přístrojů pro nemocnice v České republice. Na vavřínech ale neusíná a čeká ji další práce. "Už v březnu budeme dělat další charitativní koncert, který bude v rámci filmového festivalu Febiofest, kde zazní melodie Karla Svobody (✝68) k jeho nedožitým osmdesátinám," plánuje. ■