Našla už konečně toho pravého? Sexbomba Mesarošová před přítelem nevystavila prsa, ale stehna v mini

Dominika Mesarošová Super.cz

S přítelem Tomášem jsme Dominiku Masarošovou (32) potkali teprve podruhé. Poprvé ho přijela ukázat počátkem jejich vztahu na karlovarský filmový festival a vypadá to, že i po půl roce jim to pořád klape. Zdá se, že modelka našla konečně toho pravého.

"Nepředbíhala bych, ale vždycky si přeju, aby to byl ten pravý. Tak uvidíme. Užíváme si ten čas spolu a zatím je to fajn. Žádná krize, žádné hádky, tak to má být. Doufám, že to vyjde," svěřila nám Dominika.

Ta prodává svůj luxusní dům, který si vymazlila v Průhonicích u Prahy. Přítel totiž bydlí na Moravě, kvůli němu to prý ale není. "Řešíme společné bydlení, už se to někam posunulo, ale nechci předbíhat. Dům jsem ale chtěla prodat už dřív," upřesnila.

A jak Tomáš snáší to, že je mediálně známá? V kasínu, na jehož večírku jsme se potkali, musel čelit zájmu fotografů. Jeho přítelkyně pózovala se své mini sukničce a oba byli pod palbou blesků. "Upřímně to dělá kvůli mně, ty akce moc nemusí, média společně nevyhledáváme. Není to muž, který by si mě našel, protože jsem Dominika Mesarošová, bere mě jako normální holku, což se mi samozřejmě líbí a lichotí mi to," pěla na partnera ódy.

"Kdyby mě měl jen kvůli tomu, že jsem známá a úspěšná, to už bych s ním nebyla a dávno bych to prokoukla. Zájem mužů, kteří stojí právě o tohle, je docela velký, a už na to mám čuch," uzavřela Mesarošová. ■