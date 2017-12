Kovářova kobyla chodí bosa: Ve filmu učí Jan Révai krásky lyžovat, vlastního syna ale musel svěřit odborníkům

Jan Révai Super.cz

"Byla to krásná práce. Když se točí ve Špindlu, je legrace, jsou zimní radovánky. Moje úloha spočívala v tom, že jsem učil ty hlavní holky lyžovat, a samozřejmě jsem se toho chopil tak, tedy podle scénáře, že jsem je neučil jenom lyžovat," smál se Honza.

Ten si sněhu užíval i před předpremiérou filmu, která proběhla v rámci ski openingu Špindlerova Mlýna. Učil lyžovat i svého syna, ale s menším úspěchem. "Právě jsem se vrátil ze svahu, na kterém jsem byl asi dvě hodiny na jednu jízdu. Takže dobrým učitelem vlastních dětí nejsem. Musel jsem Kubu odevzdat na malou sjezdovku do lyžařské školy, byť jsem přesvědčený, že už to uměl a nemá mít strach. Ale stále ho nedokážu přesvědčit, aby se nebál," svěřil.

Sám lyžje odmalička. "Trochu mě učili rodiče, bratr, trošku jsem se učil sám, něco odkoukal od dalších dětí ze sídliště. Já ke všemu přišel vlastně sám. Pak už přišly školní lyžařské kurzy na základce a na střední škole," vzpomínal.

Bez helmy by už teď nedal ani ránu, i když v době, kdy lyžovat začínal, se bezpečnostní vybavení neřešilo. "Nevím, jestli tenkrát bylo na svazích míň lidí anebo se jezdilo pomaleji. Dneska je lidí víc, je to nebezpečnější a průšvih se může stát snáz. Tedy přiznám se, že helma, kterou mám teď na hlavě, je na kolo, ale to bych určitě nechtěl doporučovat," uzavřel. ■