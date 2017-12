Máma Štiková opět na scéně a značně pohublá: Po manželovi odkopla i mladého kolouška

Monika Štiková Super.cz

Ta se letos rozešla s manželem a nabrnkla si mladého kolouška. Ale i tento vztah už je minulostí. "Neříkala bych mu koloušek, byl to jeden z důležitých mužů v mém životě. Jsme spolu ve spojení, to ano, ale není to takové, jak jsem si představovala," svěřila. "Asi jsem chtěla víc, než jsem mohla dostat," dodala.

Cíleně prý tentokrát nehubne. "Jím normálně, ale mám hodně práce i stresu," krčila rameny. "Ono je to tak, že když vlastně všechno začalo, tak jsem byla strašně moc nemocná, proto jsem měla ta kila navíc," mínila zřejmě počátek popularity, kterou celé rodině přinesl vztah její dcery Ornelly s tehdy ženatým Josefem Koktou.

"Vlastně se postupně vracím na svoji původní váhu. V krátké době jsem přišla při porodu o dvě děti, pak jsem měla nějaké trauma. Ty dva porody nastartovaly nadváhu, která u mne nebyla přirozená. Pomalu na to zapomínám, žiju dál, byla jsem i šťastná. A začínám tak nějak vypadat," uzavřela Monika. ■