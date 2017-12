Každý pes, jiná ves: Komu se outfit na galavečer Kapky naděje povedl, a kdo pohořel?

Účinkující galakoncertu pro nadaci Kapka naděje Michaela Feuereislová

Slavnostní galakoncert pro nadaci Kapka naděje Venduly Pizingerové (45) přenášela sice v pátek večer v přímém přenosu TV Prima, do zákulisí a na modely účinkujících a hostů ale televize diváky dopodrobna nahlédnout nenechala. Od toho, abychom to zprostředkovali, jsme tam byli my.