I muži chtějí hýčkat: Darujte jim jedinečnost a pravý vánoční luxus!

Gentleman i v pyžamu

Spí váš miláček běžně v odrbaném triku a slipech, které mají své lepší časy už dávno za sebou? Překvapte ho pod vánočním stromečkem a udělejte z něj postelového gentlemana. Preferuje ve spánku hlavně pohodlí a klasické materiály? Potom investujte do příjemného spacího úboru Emporio Armani a Roberto Lucca nebo do luxusních ručníků a županů Armani. Touží být elegánem za všech okolností? Značka Roberto Lucca disponuje i elegantními a trendy pyžamy, za které by se nemusel stydět ani Oldřich Nový. Pusťte si do ložnice luxus. Pořiďte mu originální pyžamo od nejluxusnějších světových značek. Vše vám dovezeme až domů do 24 hodin od objednávky, do Vánoc to garantovaně stihneme!