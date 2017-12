Zafungovala protekce? Známý režisér obsadil do hlavní muzikálové role svoji ženu

Jiří Adamec Super.cz

Není to první muzikál, který režíruje, ale zase tolik zkušeností nemá. Jiřího Adamce (69) známe spíš jako televizního režiséra, nyní se pustil do režie muzikálu Robinson v pražském divadle Hybernia. A nebál se obsadit i svoji manželku Janu Adamcovou (45).

"Před mnoha lety jsem režíroval v Hudebním divadle v Karlíně muzikál, který se jmenoval Sny z Nového Yorku. A nedávno jsem měl tu čest dělat báječný muzikál v Plzni. Ten se jmenuje Marilyn a je z dílny Brousek - Baláž," vypočítal své předchozí muzikálové počiny Adamec. "Odskočil jsem si od televize, je to úplně jiný svět a jiná práce," dodal.

V Robinsonovi, jehož složil Zdeněk Hrubý (46) a který bude mít premiéru 30. března, hrají hlavní role Daniela Hůlka (49) a Kateřina Brožová (49). Její alternací je Adamcova manželka, takže se logicky předpokládá protekce. "I kdybych řekl, že to tak není, tak je všem jasné, že ano," smál se Adamec.

"Ale pravda je taková, že když máte v áčkovém obsazení hvězdu jako je Kateřina Brožová nebo Dan Hůlka, tak počítáte s tím, že budou hrát velké množství představení. Ten, kdo je alternuje, musí počítat s tím, že ho čeká hodně práce a málo smetany, a tolik si nezahraje," vysvětloval.

"A v tom případě nelze úplně obsadit do obsazení bé takovou hvězdu jakou máte v áčkovém. Nezbyde vám, než obsadit někoho, kdo bude pokorně dřít jako barevný, zadarmo zkoušet a pak si zahraje jenom párkrát. V tomto případě to potkalo moji manželku. A rád bych dodal, že to není její první muzikál. Zpívala Popelku v muzikálu Zdeňka Bartáka," uzavřel Adamec. ■