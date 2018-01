Šaty kratší než kabátek od pyžama a hodně rozepnuté knoflíčky: Bezděková umí podráždit fantazii, i když se nesvléká

Andrea Bezděková Super.cz

Svlékat se víc ale nemá v plánu. "Jednak si myslím, že na to nemám ani potřebné proporce a dispozice na jistých partiích. Něco mi chybí. A navíc jsem na to stydlivá povaha. Ze mne by asi nějaký sexy taneček před kamerou nebo foťákem nikdo nevykřesal," míní Andrea.

Moc by o tom neuvažovala, i kdyby to šlo na charitu jako v Evině případě, kdy se její titulní snímek z kalendáře vydražil pro Kapku naděje za 160 tisíc korun. "Já už jeden kalendář nafotila, to bylo také pro charitu, pro dobrou věc, a to bylo takové moje maximum. Zatím se držím aspoň toho spodního prádla," uzavřela. ■