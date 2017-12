Poslala místo sebe mladší dvojnici? Angelině Jolie to nebývale slušelo

Angelina Jolie Foto: Super.cz/Profimedia

Vztah rodičů šesti dětí nejspíš ještě není definitivně u konce. Vánoce jsou dokonalou příležitostí k usmíření. Pokud se Angelina a Brad opravdu sejdou u jednoho stromečku, nebude to kvůli mediálnímu obrazu, ale především kvůli jejich potomkům. Společné Vánoce by pro ně byly tím nejlepším dárkem.

Angelina je v adventním období v dobré náladě, což potvrdila v New Yorku. Místo ztrhané tváře předvedla úsměv a slušelo jí to tak, že se začalo spekulovat o omlazující plastice. Takhle spokojeně už totiž herečka, režisérka a bojovnice za lidská práva dlouho nevypadala.

Hvězdu filmů Narušení, Lara Croft – Tomb Raider či Wanted tento týden potěšilo vyhlášení nominací na Zlaté glóby. V hereckých kategoriích ji sice nenajdeme, přesto má hned dva důvody k radosti. Její nejnovější režisérský počin First They Killed My Father má šanci získat cenu pro nejlepší cizojazyčný film. Angelina jej totiž natočila v Kambodži. Mezi animovanými snímky je nominován film The Breadwinner, pod nímž je podepsaná jako producentka. ■