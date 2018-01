Plíšková, Vaidišová i Ester Ledecká: Tyhle sexy sportovkyně se letos chlubily postavičkami v plavkách

Takhle sportovní krásky neznáte... Foto: Super.cz/Instagram K. Plíškové, N. Vaidišové a E. Ledecké

A pokud se jedná o fotky z dovolené, zaručeně můžeme krásné sportovkyně vidět v plavkách. Největšími přebornicemi jsou v tomto ohledu tenistky. A je úplně jedno, zda se jedná o aktivní hráčky nebo tenistky v důchodu.

Jakmile vyrazí relaxovat k moři, pokaždé se pochlubí vysportovanými postavičkami v plavkách. Z našich tenistek si relax mezi náročnými turnaji i zaslouženou dovolenou u moře užívala především Karolína Plíšková (25) s přítelem Michalem Hrdličkou (29). Ať už byla zrovna v Dubaji, nebo v jižní Francii, pokaždé se bylo na co dívat. Pohodu u moře vyhledává i další česká tenistka Petra Kvitová (27).

Pozadu nezůstalo ani Karolínino dvojče Kristýna Plíšková, jež pro změnu posílala žhavé pozdravy z exotických Malediv. To bývalá česká tenistka Nicole Vaidišová (28) se letos dala dohromady se svým exmanželem Radkem Štěpánkem (39). Zamilovaný pár posílal prosluněné pozdravy z romantické dovolené v Abu Dhabi. Samotná Vaidišová ale vyrazila během roku za sluníčkem hned několikrát.

Zapomenout nesmíme ani v současnosti na jednu z nejkrásnějších tenistek světa, Slovenku Dominiku Cibulkovou (28). Tu byste si na pláži klidně mohli splést s modelkou.

A co teprve, když se do plavek svlékne snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká (22)! Sympatické české želízko v ohni pro nadcházející zimní olympiádu v Pchjongčchangu vyhledává především aktivní dovolenou a fanouškům se chlubila vysportovanou postavou během projížďky na motorovém člunu. Jak to půvabným sportovkyním letos seklo v plavkách, si připomeňte v galerii. ■