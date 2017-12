Tak to je masakr: Jitka Boho se letos stěhuje už potřetí. Radši by vyhořela

Jitka Boho s rodinou jsou uprostřed třetího letošního stěhování. Foto: archiv Europark (3x)

Když nám modelka a zpěvačka Jitka Boho (26) vyprávěla, že se bude stěhovat do nového domu, netušili jsme, že stěhování ji čeká letos už potřetí. Svěřila to, když si právě na téma stěhování povídaly s bývalou kolegyní Radkou Rosickou (36), která má za sebou letos jen jediné.

Obě mladé dámy se potkaly na tradiční předvánoční akci Dopisy Ježíškovi v pražských Štěrboholech a probíraly vlastní přípravy na nadcházející svátky. „Na Vánoce ještě nemáme přichystáno nic, ale doufám, že nakonec nebudou hektické a užijeme si je v klidu. Slavit je budeme v Čechách, kam jsme se přestěhovali. Pevně doufám, že už nadobro. Stěhování totiž není nic moc, možná je opravdu lepší vyhořet,“ smála se Radka a Jitka souhlasila.

"No ano, my jsme se letos stěhovali třikrát. Momentálně se stále ještě zabydlujeme, jelikož naposled jsme se přestěhovali před pár dny do vlastního domu, ale doufám, že o Vánocích už bude všechno na svém místě a zavládne pohoda a klid. Štědrý den strávíme jako rodina sami, protože teď před Vánocemi se s návštěvami dveře netrhnou,“ vyprávěla Jitka Boho.

Vánoce jsou ovšem i časem prohýbajících se stolů. Jak jsou na tom obě slavné maminky v kuchyni? „Byla jsem na několika kurzech šéfkuchaře Mirka Kaliny a v gastronomii jsem se poměrně zdokonalila. Kolikrát jsem v šoku, co všechno se dá uvařit. Zatím testuji na manželovi a synovi, ale s Mirkem jsem už několikrát vařila i pro cizí lidi,“ prozradila Radka. Jitka se zase rozpovídala o zdravé variantě cukroví a svým vztahem k jídelníčku bez mouky: „Zkouším to a je to dobrý. Ale někdy prostě ten klasický rohlík tak zavoní, že nejde odolat,“ svěřila. ■