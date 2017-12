Korpulentní manželka Jana Saudka váhu neřeší: Jak zvládá starost o 3 děti a 82letého chlapa?

Pavlína Saudková Super.cz

Dlouholetou souputnicí spisovatelky Báry Nesvadbové (42) je manželka fotografa Jana Saudka Pavlína. Nechyběla ani na křtu audioknihy Laskonky, kde žertovala, že na rozdíl od Báry vypadá, jako by se laskonkami živila. Ze své korpulentní postavy si už po porodu tří dětí dělá legraci.

"Můj vztah k jídlu je takový prazvláštní. Radši buď vůbec nejím, což není úplně dobré, anebo pak dokážu stláskat kdeco. Snažím se, ale není to vidět. Jedna dieta mi zabrala, ale se třemi dětmi už na to nejsem tak organizovaná. Bohužel," krčila rameny.

Zvládat tři děti a dvaaosmdesátiletého muže, a tomu ještě práci, rozhodně není jednoduché, ale Pavlína si to nepřipouští. "Občas je to docela legrace. Mám dny, které musím mít naplánované na minuty už kvůli přejezdům, protože Josefína je nejmladší a tamti dva už jsou školáci. Kroužky se nám trošku míjejí, protože nemůžou chodit všichni na jeden. Na druhou stranu bych nudný život mít nechtěla. A nejnáročnější dítě je ten Jan," vyprávěla nám.

Zajímalo nás, zda ji muž dokáže s dětmi aspoň občas zastoupit, anebo je všechno jenom na ní. "Já si někdy energií připadám starší než on. Dokonce si myslím, že kdyby mu někdo usekl ruku, tak mu znova naroste, a že tady bude snad navždy. To je něco neskutečného mít ve dvaaosmdesáti takovou fyzičku, jakou má," míní Pavlína.

"S dětmi dokáže sám něco dělat, ale tak deset minut. Ale jak už jsou ve škole a ve školkách, tak je to o něco jednodušší. Babička mi půlku týdne pomáhá, a ten Jan? Stačí jeho přítomnost, nemusí se jim úplně věnovat, ale tatínka vidí, mohou si s ním semtam něco povídat a je to tak akorát, co potřebují," uzavřela. ■