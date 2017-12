S novou láskou je z bouřliváka beránek: David Limberský toká s rozvedenou modelkou v exotice, ale také pomáhá opuštěným dětem

David Limberský s Lenkou Olbertovou Foto: archiv Nadační fond Andrey Verešové

Teď už je skrývání dávno konec a obě hrdličky se tak mohou pyšnit společnými snímky na Instagramu, když například trávili luxusní dovolenou v exotické Dubaji. Fotbalista, který momentálně obléká dres Viktorie Plzeň, ale nemyslí pouze na sebe a svoje štěstí. Spolu se svojí přítelkyní podporuje i děti v dětských domovech.

Právě ve své fotbalově domovské Plzni tak pravidelně ve spolupráci s nadačním fondem modelky Andrey Verešové (37) pravidelně navštěvuje dětský domov Domino. Nevynechali ani předvánoční rozdávání dárečků, které si děti přály. Předávaly se velmi štědré dárky, a to nejrůznější hry, knihy a hračky, ale i mobilní telefony.

„S některými dětmi už jsem se poznal v létě na sport kempu, který Andrea pořádala, takže jsem neváhal ani chviličku a moc jsem se za dětmi těšil,“ svěřil David Limberský. V Plzni žije i další ze známých tváří, které děti navštívily, modelka a moderátorka Lucie Křížková (33). „Jsem moc ráda, že jsem měla možnost přijít se za dětmi podívat, zjistit, jak se tu rozvíjí a vidět tolik šťastných tváří,“ doplnila.

„Vždy ráda přijdu děti podpořit, panuje tu příjemná atmosféra. Plnit dětské sny je smyslem mého života. Moc bych přála všem dětem, aby byly šťastné,“ dodala Andrea Verešová, která si uvědomuje, jaké má štěstí, ale také ví, že každého nepotkalo, a proto svůj nadační fond založila.

"Každé dítě si zaslouží lásku a šťastné dětství, stejně tak jako příležitost rozvíjet své nadání a najít smysl života. Každý splněný sen, úsměv na tváři, je pro mě obrovskou radostí. Věřím, že se nám společně podaří maximum, abychom zachránili co nejvíce dětských duší a splnili co nejvíce dětských snů. Beru to jako poslání a povinnost vrátit osudu, že byl ke mně laskavý," uzavřela. ■