Nalaďte se na Vánoce: Václav Neckář natočil duet s mladou šikovnou zpěvačkou

Václav Neckář nazpíval vánoční ukolébavku s mladou zpěvačkou Dessi. Foto: Stream.cz

K uším posluchačů měla skladba poměrně složitou cestu. „Píseň Andílku náš vznikla v době, kdy se obnovovala tradice festivalu Děčínská kotva a probíhala oblíbená autorská písňová soutěž. Do ní poslali skladbu autoři, tedy můj bratr Honza s Edou Krečmarem. Písničku do soutěže ale nevybrali. Brácha po několika letech dostal zakázku od zahraniční firmy, aby natočil CD českých ukolébavek a vzpomněl si i na ‚Andílka‘, kterého upravil pro dívčí sbor,“ popsal Václav Neckář.

Jenže ani tehdy to neklaplo, vydavatelství, které mělo CD vydat, se dostalo do potíží. „Takže Andílka opět nikdo neslyšel. Až díky tomu, že jsme v loňském roce udělali pro internetovou televizi Stream.cz Uspávanku pro Honzu, tak nás textař, hudebník, scenárista a filmař Jeňýček Fischer opět oslovil, abychom natočili další ukolébavku. Brácha si zase vzpomněl na toho svého, v šuplíku uloženého, Andílka. A tentokrát to už opravdu vyšlo,“ je rád Václav Neckář. ■