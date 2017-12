Tuny plyšáků a zbytečností po stromečkem? Geislerová s Liškou i televizní idol k Vánocům nakoupí kozy pro děti v Africe

Známé osobnosti podpořily dobrou věc. Foto: Super.cz/Skutečný dárek

Do projektu Skutečný dárek, který vzniká pod patronátem Člověka v tísni, se zapojili naši známí herci i zpěváci. Ti natočili spoty a sami zakoupili certifikát v podobě Skutečného dárku. Přispěli tak například na vzdělání dětí z chudých rodin či na nákup zemědělského nářadí, sazenic stromů či hospodářských zvířat, což může chudým lidem v rozvojových zemích zachránit život.

Akci podpořili například Stanislav Majer, Marek Daniel, Lenka Dusilová, Jenovéfa Boková, Ester Geislerová, Anna Kadeřávková či Pavel Liška s přítelkyní Bárou Polákovou.

A proč se do akce zapojila Jana Plodková (36)? „Protože je nesmírně důležité si uvědomit v dnešním zahlcení materialismem, že stále jsou na světě místa, která místo telefonu potřebují pumpu na vodu, místo desátého plyšáka pro dítě potřebují kozu. Nejsme tady sami a můžeme se navzájem podporovat z každého koutu světa,“ apelovala oblíbená herečka známá například z populárního seriálu Kosmo.

To seriálový idol Stanislav Majer (39) snad ani neuvažoval, že by se do projektu Člověka v tísni, jenž je charitativním partnerem portálu Seznam.cz, nezapojil. „Nenapadá mne žádnej důvod, proč to nepodpořit. Jsem-li osloven, tak jdu a udělám, co se mi řekne. Tečka,“ uzavřel rezolutně Majer a šel hned podpořit děti v Africe.