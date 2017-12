Krásná neteř Julie Roberts poodhalila na pláži tělíčko: Věřili byste, že měla ze své postavy komplexy?

Emma Roberts Foto: Super.cz/Profimedia

Šestadvacetiletá herečka vyrazila na pláž v Miami, kde to ale s odhalováním nepřeháněla. Přes plavky si přehodila džínovou košili se svým jménem. Na první pohled by se mohlo zdát, že Emma má stejně dokonale dlouhé nohy jako Julia. Zdání však klame. Emma měří pouhých 157 centimetrů, což je o 18 méně, než do jaké výšky narostla její teta.

Hvězdička seriálů American Horror Story a Scream Queens byla v minulosti se svým tělem nespokojená. „Kdysi jsem ze své výšky měla komplexy. Teď už jsem ovšem se svými centimetry smířená. Jiná už nebudu,“ řekla Emma smířlivě magazínu Shape. ■