Za rok oslaví šedesátku: Zora Jandová dostudovala 3. vysokou školu a učí se truhlářkou

Její aktivitu by jí mohli závidět i o dvě generace mladší dámy i pánové. Herečka Zora Jandová vedle své profese stihla vystudovat už třetí vysokou školu, několik let vedla rozhlasovou stanici pro děti, vrcholově sportovala a nyní se matka dvou dcer učí truhlářkou. Kde na to všechno bere čas?