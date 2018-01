Krásná Miss Sokolová má autistického brášku, který vyžaduje péči 24 hodin denně: Autistům pomáhá ve své nadaci

Kateřina Sokolová o nemocném bráškovi... Super.cz

"Bráška bohužel nemaluje, takže jeho obrázek tady není. Péče o něj je samozřejmě náročná, správně by o tom měl mluvit můj táta, protože on se mu věnuje mnohem víc a žije s ním. V době, kdy se narodil, už jsem vyhrála Miss, takže jsem byla v podstatě venku z domova, tak to spíš sleduju zvenčí," přiznala.

"Ale Ráďa má asistentku, která se o něj stará. Jinak by to nebylo absolutně možné zvládat. Je nereálné, že by ho táta nechal samotného doma a někam odjel. Je u něj potřeba být 24 hodin denně. A díky té asistenční péči se to dá zvládnout," svěřila Katka, jejíž nadace pomáhá lidem, kteří by si například právě asistenci nemohli z vlastních prostředků dovolit.

"Víme, jaké to je, starat se o takové dítě, a ty prostředky máme. Ale spousta rodin je nemá, tak se snažíme je finančně podporovat, i na tu péči i na další věci," vysvětlila Sokolová. ■