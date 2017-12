Sexy Brožová má už řadu let stejné míry! Postavu by jí mohly závidět i dvacítky

Kateřina Brožová Super.cz

"Naštěstí to pořád vypadá podobně jako před lety, takže dobrý. Míry jsou dost podobné, nesleduji to úplně přesně, je to fajn," řekla Super.cz Brožová.

"Geny určitě hrají velkou roli, dřina to je někdy taky. Asi je to způsobem života, který vedu. Pořád je nějaká práce, jsem v jednom kole, jsem v letu. Jde to samo. Ale občas cvičím, je potřeba na to trošku dbát," vysvětlila Brožová na tiskové konferenci k připravovanému muzikálu Robinson, kde bude hrát hlavní ženskou roli Mary.

"Těším se moc. Do Hybernie se vracím po řadě let, naposledy jsem byla v Baronu Prášilovi," říká.

Byla dokonce jednou z prvních, kdo hudbu Zdeňka Hrubého, který Robinsona napsal, slyšel. "S některými písněmi jsem se setkala před šesti lety, kdy jsme se Zdeňkem spolupracovali na nějakých věcech a také na písni k filmu. On mi pouštěl hudbu a hrozně se mi líbila. Moc jsem mu držela palce, aby se uchytil a uvedl muzikál ve velkém divadle, což je hrozně složité, pokud nemáte správné známosti. Jemu se to podařilo. Myslím, že hodně lidí bude překvapených, jak krásnou muziku Zdeněk píše," dodala Brožová. ■