Vágner promluvil o svatbě se sexy Němkou! Bude v Řecku a na pláži

Josef Vágner Super.cz

"Máme místo i datum. V Řecku máme část mojí řecké rodiny, místo je pro mě hrozně důležitý. To je důvod, proč v Řecku, není to proto, že bychom chtěli exhibovat. Bude to obyčejná párty s blízkýma kamarádama a lidmi kolem nás," řekl Super.cz Vágner.

Svatba to prý nebude velká, jak všichni znáte například z filmu Moje tlustá řecká svatba. "My to nebudeme mít jako ve filmu. Bude to na pláži, ležérní kalhoty, košile. Prostě jen nejbližší lidi," upřesnil zpěvák.

Svatbu má v režii jeho partnerka. "Pro mě to skončilo zásnubami. Všechno řeší Marlen se všemi kamarádkami, já budu rád, když mě pozvou. Jsem zvědavý, co mě bude čekat," dodal na tiskové konferenci k připravovanému muzikálu Robinson, kde bude hrát mladého Daniela Hůlku (49) v titulní roli Robinsona.

"V Monte Cristovi mi Dan hrál tátu, tak možná tam jistá podobnost je. Budu hrát mladého Robinsona před odjezdem na ostrov. A pak už bude zářit Daniel Hůlka," dodal Vágner. Premiéra je naplánována na 30. března 2018 v divadle Hybernia. ■