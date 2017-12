V posteli měl dvě slavné české zpěvačky: Karel Vágner o lásce i nenávisti s Evou Pilarovou a Hanou Zagorovou

Karel Vágner a Eva Pilarová. Kdysi se milovali, dnes už je vše jinak. Foto: MV Knihy / Zagorka

Muzikanti měli ke zpívajícím umělkyním vždycky hodně blízko nejen pracovně, výjimkou nebyl ani Karel Vágner, jehož ložnicí prošly v minulosti postupně Eva Pilarová (78) a Hana Zagorová (71), kterým vedl kapelu. Zatímco s Hanou Zagorovou jsou dodnes nejlepší přátelé, s Evou Pilarovou si i po desítkách let nemohou přijít na jméno.

Na začátku sedmdesátých let Vágner odešel od Pilarové k Zagorové. Tohle profesní rozhodnutí mu vlastně zachránilo život. Kapela Evy Pilarové v únoru zemřela při leteckém neštěstí.

„Ze skupiny Evy Pilarové jsem odešel krátce předtím. Hanka mě přemlouvala, abych šel do její kapely a já k ní nakonec i s pianistou Víťou Hádlem odešel. Eva Pilarová se skupinou odletěla na Kubu a když se potom vraceli, tak Eva s Vlaďkou Prachařovou a technikem Honzou Zvěřinou zůstali na Kubě o týden déle, ale letadlo s její kapelou spadlo při přistávání v Praze na letišti v Ruzyni. Tím, že mě Hanka přemluvila, abych šel k ní, mi vlastně zachránila život,“ vzpomíná Vágner v knize Zagorka, kde také přiznal, že právě tato tragická událost jej se Zagorovou sblížila.

„Srazilo nás to na kolena. Člověk najednou potřebuje, aby ho někdo chytil za ruku, protože je psychicky na dně. No a mě chytila za ruku Hanka. Takto jsem s ní začal chodit. A to jsem si přitom po odchodu z kapely Evy Pilarové řekl, že se zpěvačkou už nikdy chodit nebudu,“ přiznává otevřeně známý hudebník.

O Evě Pilarové, s níž také jednu dobu chodil, Vágner mluví i po letech hezky, samotná zpěvačka, jejíž kariéra šla poté strmě dolů, k němu dnes prý ale příliš vřelé city nechová. „Ona celá léta dělá, jakože mě nevidí. Dokážu spoustu věcí v životě odhadnout, ale u ní opravdu netuším, proč k tomu došlo. Nikdy jsem jí neublížil,“ dodává ve zmiňované knize Vágner na adresu Pilarové.

