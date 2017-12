Slavný moderátor se dočkal třetího potomka. Publiku jeho show to oznámil Harry Styles

James Corden a jeho žena Julia se v úterý stali trojnásobnými rodiči. Profimedia.cz

Publiku jeho The Late Late Show to sdělil zpěvák Harry Styles, který to za něj narychlo vzal. „Předtím, než jsem přišel, jsem byl v nemocnici, a vypadá jako James. Hlavně proto, že James vypadá jako obří dítě,“ smál se Styles a publikum s ním. Corden stejně jako výkonný producent show pak Stylesovi svorně poděkovali, že zaskočil, i když to bylo na poslední chvíli.

James a Julia už vychovávají pětiletého syna Maxe a dvouletou dcerku Carey a již dříve uvedli, že třetí dítě už bude poslední. Ale člověk míní.... „Říkal jsem, že bychom měli skončit se dvěma, a teď čekáme další,“ uvedl v průběhu manželčina (zatím) posledního těhotenství Corden. ■