První nová role po narození syna: Míša Tomešová předala starost o dítě manželovi

Michaela Tomešová Super.cz

První novou roli po narození syna Kristiána zkouší zpěvačka Michaela Tomešová (26). Do muzikálů, v nichž hrála, už se dávno vrátila, nyní ji čeká postava přítelkyně Robinsona ve stejnojmenném díle skladatele Zdeňka Hrubého (46).

"Naštěstí teď můj muž překvapivě nic nezkouší a dává si pauzičku, takže je doma s Kristiánem on, vysvětlila, jak to zvládá časově, protože její manžel Roman Tomeš je také velmi vytíženým muzikálovým hercem. "Ale ta role není zase tak velká, takže to zkoušení pro mne tak náročné není," dodala.

"Mary je hodně citlivá holka ze 17. století. Je pokorná, ctí otcovskou autoritu a je hrozně věrná. Na Robinsona čeká celá ta léta, co je někde sám s Pátkem na ostrově," popsala ve zkratce svoji roli. A dokázala by takhle trpělivě čekat i ona sama? "Teď nevím, jestli bych měla vydržet ten celibát anebo ten cit," smála se Míša.

"To opravdu nevím. Jsem věrný člověk, jsem na dlouhodobé vztahy. S Romanem jsem pět a půl roku, můj nejdelší vztah zatím trval šest. Ale doufám, že nic takového jako Mary nezažiju," nechtěla se bez prožití zkušenosti pouštět do teoretizování.

Její manžel je jejím třetím partnerem, prožila ještě jeden pouze dvouměsíční vztah. "Věřím, že je to do třetice všeho dobrého a zlého a napořád. Ale Roman si dělá legraci, že se mým partnerům začalo pořádně dařit až poté, co jsme se rozešli. Tak se ptá, jestli taky začne být opravdu úspěšný, až se se mnou rozejde. Ale k tomu snad nedojde," uzavřela Tomešová, jejímiž předchozími partnery byli Milan Peroutka (27) a David Gránský (25). ■