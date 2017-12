Už hubnout opravdu nemusí: Při těhotenstvích přibrala kolem 30 kilo, teď Laďka Něrgešová chrastí kostmi

Laďka Něrgešová Super.cz

Když jsme ji potkali na křtu kalendáře její bývalé kolegyně, skoro jsme se lekli. Moderátorka Laďka Něrgešová (41) se po těhotenstvích, kdy pokaždé přibrala kolem třiceti kilo, pustila do hubnutí evidentně dost vehementně. Doslova chrastí kostmi.

"Kolik kilo jsem zhubla, to nepočítám. Ale počítala jsem, kolik jsem přibrala. S Adamem to bylo dvaatřicet a s Medou dvacet osm," mívala opravdu hodně vysokou těhotenskou váhu. Nyní by v klidu oblékla svoje svatební šaty. "Tedy kdybych věděla, kde jsou. Tehdy jsem je měla půjčené od návrhářky Jarky Sedláčkové a pak jsem jí je vrátila," smála se.

Teď je tak hubená, že by se v klidu mohla vrátit na televizní obrazovku, která přidává sedm kilo. O jejím návratu do nějakého pravidelného pořadu jsme se také bavili. Ale zatím mlží. "Uvidíme," krčila rameny nad svými pracovními plány na příští rok. Nicméně to nevyloučila. ■