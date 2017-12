Princové William a Harry jsou na draka: Kate a Meghan na premiéru Star Wars nevzali

William a Harry nechali partnerky doma. Profimedia.cz

Princové fanoušky Hvězdných válek na červeném koberci, po němž se proháněli Stormtroopeři i robot BB-8, zaujali ještě více než přítomné filmové hvězdy. Slavnostní projekci navštívil legendární Mark Hamill jakožto Luke Skywalker i představitelka Rey, Daisy Ridley (25).

Bratři s urozenou krví na premiéru dorazili bez svých drahých poloviček. William se obešel bez těhotné manželky Kate (35), Harry přišel bez doprovodu své snoubenky Meghan Markle (36). Pokud by se na Hvězdné války dostavila celá ostře sledovaná čtveřice, šlo by o tak výjimečnou událost, že by v kinosále nakonec snad ani nemuseli promítnout samotný film.

Harry a William loni navštívili natáčení Hvězdných válek. Spekuluje se o tom, že si ve filmovém trháku střihli cameo roli. Ve filmu by se měli objevit v uniformách Stormtrooperů, takže jejich identita nejspíš zůstane nepotvrzena a diváci si budou muset udělat vlastní názor. ■