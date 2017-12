Tomu se říká jít s kůží na trh! Jeden z největších českých fešáků se fotil úplně nahý. Nejintimnější partii chrání jen dlaně

Jakub Kraus Foto: Josef Adlt

Vítěz soutěže Muž roku, fitness trenér Jakub Kraus nafotil velmi odvážné snímky. Svlékl se úplně do naha před fotografem Josefem Adltem a nejtintimnější místo chrání buď jeho dlaně nebo dlaně jeho přítelkyně Evičky. Tomu se říká odvaha.

"Občas je prostě potřeba jít s kůží na trh," usmívá se. "Nejsem úplně stylidlvý typ, na druhou stranu na veřejnosti bych se taky nesvlékal. Trošku peklíčko bylo, že focení probíhalo to ve fitku za normálního provozu," řekl Super.cz.

Návštěvníci fitka ale hezčí den díky pohledu na vymakané Jakubovo tělo neměli. "Našli jsme kout, kde jsme měli soukromí a nikdo tam nechodil," vysvětluje. Focení probíhalo i jako promo na nejmenovanou krabičkovou dietu, kterou se svojí partnerkou vlastní.

Focení bylo náročné pro něj i kvůi tomu, že nebyl jen přítomný fotograf. "Byla tam i kamera, bylo to takové napínavé, ale dalo se to. Ale neříkám, že to pro mě bylo jednoduché," dodal Kraus. ■