Překoná jednou v herectví manžela? Andrea Pomeje točila pro Hollywood, vzduchem létali lidé i židle

Andrea s Randym Couturem z Postradatelných (vlevo) Foto: archiv A. Pomeje

Poprvé v životě se ocitla na filmovém place a tvůrce zaujala tak, že plánují další spolupráci! Andrea Pomeje (29) si odskočila od mixážního pultu i péče o rakovinou zkoušeného manžela Jiřího Pomeje (53) k natáčení hollywoodské produkce. Mrkněte, jak jí to slušelo!

Ve snímku režiséra Keoniho Waxmana se objeví například i zápasník MMA Randy Couture (známý z trilogie Postradatelní), bývalá Bond Girl Denise Richards (exmanželka Charlieho Sheena) nebo Bren Foster.

„Film se má jmenovat Alpha Code. Jde o sci-fi a natáčí to hollywoodské studio v české koprodukci, z našich herců tam hrají například Marek Vašut a Vojtěch Dyk. Původně se měl ve filmu objevit i Gérard Depardieu, s jeho managementem se ale nakonec produkce nedomluvila,“ řekla Super.cz Pomeje.

„Hraju barmanku. Měla jsem jediný natáčecí den a byl to pro mě zážitek. Nikdy jsem se nebyla na place ani podívat, tak jsem ze všeho byla vykulená. Točili jsme hlavní scénu filmu, v které se strhne obrovská mela. Všichni se porvou. Chtěli po mně, abych zahrála strach z toho, co se tam děje. V duchu jsem si říkala, že asi budu trapná a nepřirozená. Jenže nakonec jsem byla v takovém šoku z toho, jak do toho šli natvrdo, až na dřeň, že jsem se i rozklepala. Sice byly naříznuté stoly a židle, ale vše stejně vypadalo velmi reálně. Nábytek i lidé lítali vzduchem,“ prozradila.

„Sama jsem zvědavá, co z toho vyleze, jestli to bude dobrý film. S producentem jsem se seznámila vlastně náhodou, na narozeninách Františka Janečka, a původně jsme se domlouvali na spolupráci ohledně hudby. K té dojde příští rok při natáčení se Stevenem Seagalem, a místo toho jsem skončila ve filmu za barem,“ vysvětluje Andy.

Ta štáb okouzlila.

„Nemyslím si, že to bylo jenom o prsou. Už jenom to, že jsem při jedné scéně na hlavního hrdinu nevylila čaj, by zasloužilo Oscara. Měla jsem z toho takovou radost, že jsem si k tomu čaji vytvořila vztah,“ dodala v legraci poučená Andrea Pomeje. ■