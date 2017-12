Dva dny bojoval marně o život! Moderátor Primy (✝46) se dočká velké pocty

Martin Smolík Foto: reprofoto FTV Prima/Autosalon

Moderátor primácké show o autech byl s kolegy naposledy před týdnem v pondělí. „On chtěl natočit další test v pátek, jenže ve čtvrtek ráno se stalo to, co se stalo,“ řekl již dříve Josef Vrtal.

Nyní ale ostatní redaktoři potvrdili, že skonal o dva dny později. Ve čtvrtek tedy pravděpodobně došlo k srdečním komplikacím a po dvou dnech se veškerá péče lékařů a Martinův boj o život bohužel ukázaly jako marné.

„Byl na to mladý a měl tu s námi minimálně dalších třicet let zůstat. Nicméně odešel a nás by hrozně zajímalo, co tam nahoře v nebi bude testovat za auta. Martine, čest tvé památce,“ vzkazují mu parťáci z Autosalonu, který se ve čtvrtek na Primě Cool bude celý věnovat pouze reportážím, jež Smolík natočil. ■