Nepřehání to už s těmi kily? Mladý český zpěvák nebezpečně nakynul

Ian: Coma Video: Ian

Je čím dál žádanější a paradoxně tím trpí jeho zdraví! Frontman fanoušky i kritiky oceňovaného hudebního projektu v poslední době tak přibral, že si toho nemohly nevšimnout ani jeho obdivovatelky. Podívejte se na nový klip jeho projektu Ian a přečtěte si, co nám o své nadváze mládenec řekl!

„Jsem prostě velký, holky to mají rády. Je jim to často stejně jedno, když je dokážu správně zabavit,“ říká s úsměvem mladý zpěvák Ian Yvese, u něhož kvůli sebevědomému anglickému zpěvu kritici nadšeně nevědí, ke komu ho dřív přirovnávat.

Přiznává, že mu váha začíná přerůstat přes hlavu.

„Pořád někde lítám a není téměř možné se normálně najíst. Váha mi lítá plus minus 15 kilogramů, takže teď jsem zhruba na sto deseti. A to jsem už pět shodil! Sportuju strašně sporadicky a zhubnu, jen když pravidelně jím. Nejhorší je prostě cesta autem. Jediné, co na vás po dvanácti hodinách cesty svítí, jsou dva zlaté pruhy, peklo,“ naráží na slavný řetězec rychlého občerstvení s tím, že o Vánocích bude raději téměř držet půst.

Projekt Ian stojí na jeho zpěvu a na kytaře s violoncellem a oceňují ho už i v zahraničí. Za sebou má například spolupráci na úspěšném klipu Hey Girl s 1,4 miliónem diváků (písnička se také stala druhou nejhranější v českých a slovenských rádiích) nebo výhru na českém festivalu pro tvůrce videí, kde porazil devět stovek soupeřů. ■