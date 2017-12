Zapřel svou vlastní ženu? Jakub Kohák tvrdí, že žije sám!

Jakub Kohák Herminapress

Až jednou bude moderátor a herec Jakub Kohák chtít mluvit vážně, měl by na to důrazně upozornit! U tohohle neobyčejného srandisty si totiž nikdy nemůžete být nikdy jistí tím, že zrovna neříká další ze svých legrácek. Naposledy nám teď tvrdil, že nemá ženu a že je opuštěný!

Redaktor Super.cz se ho totiž ptal na to, co si vybaví ze své svatby. Všichni totiž o Barboře, s níž má dva syny, mluví jako o jeho manželce.

„Vlastní svatbu si vybavím perfektně, protože vůbec nejsem oženěný. Ještě jsem to nezažil. Mě nikdo nechce! Nežijeme ani na psí knížku. Manželka není. Jsem sám jako kůl v plotě. Chudák opuštěný, zbitý jak pes. Jak ta poslední mula v Instabulu!“ tvrdil nám vážně Jakub, pak se ale při naší připomínce, že u něj nikdy nikdo netuší, co je pravda a co legrace, hlučně rozesmál.

Kohákovi by se zkušenosti ze svateb hodily. Bude totiž začátkem února moderovat zavedený veletrh pro snoubence a jejich rodiny Svatební show v brněnské Vaňkovce.

„Už se na to těším. Jeden pár tam vyhraje svatbu za 150 tisíc, budu je oddávat. To budu dělat poprvé. Aspoň myslím. Mám za sebou tak bohatý život a tolik si toho nepamatuju, že se to možná už někdy stalo, ale nevím o tom. Klidně bych poradil i svým známým, aby zkusili štěstí a tu svatbu vyhráli, ale mám spíš kolem sebe spoustu lidí, kteří se chtějí rozejít. Takže kdyby někdo chtěl zasponzorovat rozvod, dal bych mu pár tipů,“ dodal pobaveně Jakub Kohák. ■