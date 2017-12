Makají na dítěti? Tomáši Řepkovi hrozí, že bude počtvrté tátou

Kateřina Kristelová o svatbě a dítěti Super.cz

Bývalý fotbalista Tomáš Řepka (43) prý zkouší všechno možné, aby svou partnerku Kateřinu Kristelovou (38) přemluvil k tomu, aby si spolu pořídili dítě. A zatímco dosud byla moderátorka nekompromisní a odmítala to, teď mu dává naději!

„Tomáš by si dítě přál. Já to nechávám otevřené. Mně zatím Claudinka stačí a Tomáš má tři děti. Dohromady máme slušný oddíl,“ přece jen se ale brání. Skoro to vypadá, že jen trochu naoko polevila, aby na ni přítel nenaléhal.

„V podstatě máte pravdu. To si vyprosil Tomáš, abych nebyla tak radikální. Ještě to ale v sobě hodně mám, že ne. A svatba? Tu rozhodně ne nechceme. Není potřeba mít papír na cokoliv. Kateřina Řepková sice zní dobře, ale Řepkova holka zní líp,“ má jasno.

Spekulace o těhotenství vznikly ve chvíli, kdy na čas skončila v jedné barrandovské televizi s tím, že potřebuje prostor pro budování vztahu s Tomášem se vším všudy.

„Myslela jsem tím hlavně to, že bych chtěla chvíli klid. Od osmnácti let pořád pracuju. Nejsem vychovávaná jako zlatá mládež a vždy jsem chtěla dceři dopřát odpovídající standard. Nikdo se ale nemusí bát, že bychom kvůli tomu, že chvilku nebudu na obrazovce, měli materiální problémy. Opravdu nemáme,“ dušuje se Katka, kterou jsme zpovídali na křtu Tomášovy knížky Děkuju. ■