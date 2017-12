Zmlácená, škrcená, ponižovaná, a teď možná i zastřelená? Takhle krutě se v Ordinaci na Daně Morávkové podepsalo domácí násilí

Dana Morávková a Ján Jackuliak v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 Foto: TV Nova

Tvrdé rány do obličeje, škrcení i neustálé ponižování. Tím vším si v roli lékařky Zdeny Suché herečka v seriálu prochází. Krutého týrání se na její postavě Zdeně Suché dopouští její partner, hokejista Andrej Martynčák, kterého ztvárňuje herec Ján Jackuliak (39)

Ten s každým dalším dílem zachází dál a dál. „Zdena už je úplně na dně. U Martynčáka našla revolver a ví, že situaci nechala dojít moc daleko. Bude chtít utéct, ale Martynčák ji zastaví. Pohádají se tak, že Zdena bude dokonce prosit, aby ji zabil,“ prozrazuje herečka s tím, že na tohle natáčení se nedá zapomenout.

„Bylo to těžké, myslím pro nás pro všechny. Jindy je na place dobrá nálada a padají vtípky ještě chvilku před klapkou. Tehdy se nesmál nikdo. Snažila jsem se to zahrát, jak nejlépe jsem uměla. A můj kolega Ján Jackuliak byl tak přesvědčivý, že z něj opravdu šel strach, i když jinak je to fajn člověk,“ vzpomíná Dana Morávková.

„Prozradím, že výstřel skutečně padne. Diváci se myslím mají opravdu na co těšit,“ slibuje herečka, kterou každý den kontaktují ženy se svými příběhy tolik podobnými těm, které prožívá v seriálu.

"Pořád mi chodí zprávy od mnoha žen, píšou mi na Facebook. Je mi jich neskutečně líto, posílám jim kontakty na Bílý kruh bezpečí, se kterým v Ordinaci spolupracujeme, ale těch zpráv je tolik, že není v mých silách na všechny odpovědět. Kdyby to, co teď hrajeme v Ordinaci, přimělo alespoň jednu takovou ženu k tomu, aby vyhledala pomoc, mělo to celé smysl," dodává. ■