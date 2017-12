Sundal růžové brýle: Co Tomáš Řepka začal přísně zakazovat přítelkyni?

Kateřina Kristelová o tom, co jí Tomáš Řepka zakazuje. Super.cz

Tomáš Řepka o své přítelkyni v nedávno pokřtěné nové knížce říká, že je schopná ho probudit ve čtyři ráno, protože si chce o věcech, které ji napadnou, strašně povídat.

„Teď už nesmím. Zpočátku byl nadšený, ale nyní už sundal růžové brýle. Kdybych ho teď vzbudila, zatřese mnou a řekne, ať si okamžitě lehnu. Tomáš ale na začátku potřeboval o věcech strašně mluvit. Náš vztah je založený na tom, že se hodně bavíme. O tom, co cítí, co by si přál. A podle toho postupujeme,“ řekla Super.cz Kateřina na křtu knížky Děkuju.

Ona i Tomáš často na rovinu říkají, že si vůbec nejsou jistí tím, že spolu budou do konce života, že se ale i po případném rozchodu budou respektovat. „Nikdy jsem se nerozcházela na titulních stranách. Pokud se budu rozcházet s Tomášem Řepkou, proběhne to také velmi v klidu. Bude to civilní a normální. Troufám si i tvrdit, že se o něm média dozvědí až po nějaké době. Nejsem člověk, který by pral špinavé prádlo na veřejnosti,“ dušuje se Kristelová.

„Jsme dospělí lidé a počítat se musí se vším. Ale o Tomáše bych přijít nechtěla. Je to předčasné o tom mluvit. Doufám, že mě Tomáš miluje a že by mě nenechal jít,“ věří moderátorka. ■