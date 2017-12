Nejpřitažlivější muž loňského roku se na premiéře pochlubil těhotnou manželkou

Dwayne Johnson bude opět tatínkem. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Rok 2016 byl pro Dwaynea Johnsona (45) naprosto přelomový. Magazín People jej zvolil nejpřitažlivějším mužem planety a podle Forbesu vydělal ze všech herců největší balík. Hromotluk s přezdívkou The Rock pokračuje v úspěšném tažení.

V žebříčku nejvýdělečnějších filmových hvězd musel letos Dwayne ustoupit Marku Wahlbergovi. Jeho 65 miliónů dolarů stačilo jen na druhé místo. Na vrchol si už hvězda série Rychle a zběsile sáhla, teď slaví další rodičovský úspěch.

Na jaře bude The Rock trojnásobným tatínkem. Radostnou novinkou se s partnerkou Lauren Hashian pochlubili na Instagramu. „Jasmine by ráda oznámila důležitou novinku. Bude to holka!“ napsali rodiče k fotce jejich dvouleté dcerky, která už se těší na sestřičku.

O pár hodin později Dwayne a Lauren dorazili na losangeleskou premiéru filmu Jumanji: Vítejte v džungli! Herec své novince nemohl udělat lepší propagaci. Nastávající maminka v červených asymetrických šatech ukázala pořádné bříško a film měl o reklamu postaráno. Dwayne se i potřetí dočká holčičky. Z rozvedeného manželství s Dany Garcií má šestnáctiletou dceru Simone. ■