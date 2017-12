Slavné ženy předvánoční shon netrápí a ani vás nemusí. Na jediném místě pořídíte dárky, a ještě vám zbyde čas nechat se hýčkat.

Nemožné se stalo možným. Stíhejte vánoční nákupy i péči o sebe stejně jako Simona Krainová a Lucie Bílá Foto: Klinika Yes Visage

Průzkumy ukazují, že Češkám chybí sebevědomí. Pouze 16 % je spokojeno se svým poprsím, 11 % s pozadím a 3 % s břichem a boky. Cesta ke spokojenějšímu já může začít na klinice estetické medicíny, a proto není žádným tajemstvím, že spousta žen najde pod stromečkem poukaz na estetický zákrok, který jim pomůže k hezčímu dekoltu nebo pevnější postavě.

FOTO: Klinika Yes Visage

Podobné starosti se nevyhýbají ani známým tvářím, které v tomto případě spoléhají na profesionální přístup Kliniky YES VISAGE. Simona Krainová nedá dopustit na plazmalifting a Lucie Bílá pravidelně podstupuje komplexní preventivní vyšetření. Aby to nejlepší dopřáli také své rodině, nadělí jim vánoční poukazy. Udělejte to letos taky tak a k zakoupeným poukazům navíc získáte velké bonusy zdarma až za 15 000 Kč. Bonusovou částku můžete někomu darovat nebo si ji schovat pro sebe. Více se dozvíte na webu Kliniky www.yesvisage.cz.

FOTO: Klinika Yes Visage

Tip pro vás na dárek s bonusem:

Svůdné křivky, štíhlejší figura, pleť bez vrásek nebo nová prsa? Darujte pod stromeček krásu a zdraví ve formě poukazů na Klinice YES VISAGE. Z více jak 300 služeb, od těch kosmetických až po výkony vyžadující lékaře, si vybere každý. Rozmazlete blízké stejnými špičkovými službami, které využívá například Simona Krainová, Lucie Bílá, Alice Bendová či Iva Kubelková. Jako bonus při nákupu dostanete další poukaz zdarma až za 15 000 Kč. Více najdete na webu Kliniky www.yesvisage.cz.

Podívejte se, jak to vypadá na největší klinice estetické medicíny a plastické chirurgie v Česku a na Slovensku.

Klinika Yes Visage ■